大陸豬肉價格持續處在下滑趨勢，據大陸國家統計局15日消息，其中生豬（外三元）本期價格為每公斤15.8元（人民幣，下同），6月上旬與5月下旬相比下降11.2％。這意味生豬現貨跌破更具成本優勢的自繁自養企業成本線，行業虧損面進一步擴大，業內人士更示警，短期內仍看不到豬價見底的轉機，這也引來大陸官方出手維穩，6月9日，國家發展改革委、財政部、農業農村部、商務部、市場監管總局等聯合印發《完善政府豬肉儲備調節機制做好豬肉市場保供穩價工作預案》。

根據《21世紀經濟報導》引述中原期貨農產品高級研究員劉四奎指出，從2007年開始，大陸國內生豬價格就始終在每公斤10元至20元區間波動，15元的價格已經處於相對低位，「雖然不排除少數成本控制突出的企業仍有盈利，但是全行業已經出現較嚴重的虧損」。

但反觀大陸部分漲幅過大過快的大宗商品的價格已明顯回落。根據中國物流與採購聯合會發佈的數據顯示，5月中國大宗商品指數（CBMI）為100.2％，較上月回落3.1個百分點。指數在連續3個月上升後出現明顯回落，且跌至近5個月內最低。