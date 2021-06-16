鴻海集團創辦人郭台銘欲採購德國BNT疫苗捐贈台灣政府，中央流行疫情指揮中心今天又有更進一步正面回應，指揮官陳時中首度鬆口，只要進口業者拿得出由代理商上海復星取得提供的BNT原廠供貨證明，或授權書，我方將積極辦理。

大陸國台辦今指出，若台灣有團體、企業向復星採購BNT疫苗，可以取得原廠授權書，意味若郭台銘循正式管道，就能獲得BNT原廠授權。

陳時中面對媒體詢問時，首度鬆口回應，「有人提出來我們就積極辦理。」

至於這是否代表郭台銘取得BNT疫苗的機率大大提高？陳時中說：「我相信郭董很努力，我們也有提供一些函件，相信他會持續努力。當然我們也知道，這當中會碰到的最大困難就是各大疫苗廠，基本政策方向是跟國家往來，我們還是會持續與郭董保持溝通。」

至於國產疫苗進度，食藥署最快將於7月初審查緊急使用授權（EUA），陳時中強調，相關審查一定會照先前所公布的標準進行，沒有既定時間表，外界的過多揣測實在沒有必要。

陳時中說，目前相關程序與資料都不完備，沒有一定要趕在什麼時候完成審查，國產疫苗的審查一定要走完全程，指揮中心會依照標準與專家意見辦理。