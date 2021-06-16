新冠肺炎疫情嚴峻，全台高齡長者15日開始施打疫苗，各地亂象不一，民眾黨立委蔡壁如表示，疫苗接種順位的安排，有防疫或救命的考量，當疫苗被視為「戰略物資」的時候，「特留分」就是真正的特權，而且是政府公然宣告的特權。政府已經把人命分階級、在社會上製造對立。

近期接連爆出特權優先施打疫苗案例，蔡壁如表示，職業不分貴賤，人命更沒有，基本生存權是一個平等的普世價值，但因為「特留分」，政府已經把人命分階級、在社會上製造對立，一個有良知的政府不應該如此。

蔡壁如提到，現在疫苗每瓶開封後，必須要在6小時內施打完畢，沒有打完的量，是不是要再作充份的運用，令施打疫苗的單位感到傷腦筋。

蔡壁如舉例，有一間診所負責人的爸爸向她反應，診所預約打疫苗的人數約35人，會發生無法剛好打完一瓶的情況，剩下的疫苗，怎麼辦？如果讓不在造冊名單上的其他人施打，會不會有違反法規的問題？但是他又想疫苗是戰略物資，非常的珍貴，他覺得每一劑疫苗都該充分應用，他非常的糾結。

蔡璧如說，這不僅是她的困惱，也是此次疫苗施打衍生出來的亂象之一，為配合指揮中心施打順序，讓診所無所適從。