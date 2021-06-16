全台疫情持延燒，社民黨北市議員苗博雅昨在政論節目稱，「全國縣市是在陪雙北坐牢」，言論引發爭議。北市府痛批，難道病毒從天而降嗎？苗博雅則稱言論被斷章取義，操作情緒勒索。對此，國民黨青年團副團長何元楷痛批，這樣說真的很扯，沒水準又沒人性，同島一命是假的？要求苗博雅道歉。

何元楷今（16）日在臉書批評苗博雅的說法很扯，這樣消遣，甚至到歧視程度的說法，既沒水準又沒人性，以為雙北人願意受到疫情的摧殘嗎？這樣的說法實在是對雙北居民相當不公平

一個疫情竟被拿來戰地區，何元楷不禁想問，難道我們社會病了嗎？且先前衛福部次長石崇良說疫情破口來自萬華、民進黨前副秘書長郭昆文嘲諷新北確診第一，加上現在苗博雅竟說全國陪雙北坐牢。

國民黨青年團副團長何元楷要求苗博雅道歉。（圖／摘自何元楷臉書）

何元楷認為，上述這些說法真的很沒高度，難不成天降病毒到雙北？現在應是共體時艱，全民齊抗疫，竟把鍋甩給無辜且是受害者的雙北居民，若要檢討，怎麼不去溯源至「3+11」政策？當初機組員3+11後大多移動至雙北，疫情本來就是跟人的軌跡走，何來全國陪雙北坐牢？分明就是不想讓中央政府擔責任，刻意甩鍋、抹黑地方，讓地方來承擔破口責任。

再者，若要批評雙北防疫缺失，何元楷說，麻煩針對具體措施評論，如今苗博雅卻把全國第三級警戒說成雙北的錯，說現在大家在陪雙北坐牢，這非常不公平，也有失議員的高度，因此「苗博雅必須向雙北人道歉，更要向全國人民道歉！」

目前台灣因確診新冠而死亡的人民已超過450人，何元楷指出，現在全民應做好防疫，不要再讓疫情擴散，不要再讓國人確診，不要再讓國人失去生命才對；而要究責當然可以，因為追究責任本是民主政治該有的，我們就是要監督政府，讓政府的缺失不要重蹈覆轍，這才是究責的意義，並非如同苗博雅議員、石崇良次長般，把錯推給無辜的雙北，這不是究責，僅是政治攻擊罷了。