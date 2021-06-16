美國海軍學會新聞網(USNI)14日報導，美國飛彈防禦局局長(MDA)希爾(Jon Hill)日前出席參議院聽證會時證實，隨著中國大陸、俄國積極研發並部署極音速武器，已對美軍航艦戰鬥群產生嚴重威脅。目前海軍不但緊盯對手的極音速飛彈研發，更針對此一威脅擬定早期防禦措施。

希爾在出席參議院軍事戰略部隊小組委員會聽證會時表示，「現在擁有這樣能力相當重要(指防禦極音速飛彈)，因為極音速武器的威脅就在那裏」。至於MDA的區域極音速防禦，將著重終端階段的防禦。這讓資訊優勢在未來戰場扮演關鍵角色，成為聯合作戰環境中達成快速計畫與部署的必要元素之一。

希爾透露，海軍將讓神盾飛彈驅逐艦，承擔攔截極音速武器的任務。更具體的說，透過標準6型飛彈來執行終端攔截，將使海軍神盾彈道飛彈系統能因應極音速武器的威脅。

他也披露，為了讓海軍終端防禦的能力提升，2022財年預算將投注更多資源，以加速滑翔階段攔截器(Glide Phase Interceptor, GPI)的研發。MDA作戰主任艾特金森(Michelle Atkinson)5月底才表示，該局已在2022財年預算中要求撥款2.48億美元，用於研發極音速武器防禦系統；其中，大部分資金都將用於GPI之上。

報導指出，GPI將與極音速暨彈道追蹤太空感測器(hypersonic and ballistic tracking space sensor, HBTTS)一同使用，而後者將為MDA攔截器提供目標資訊。

希爾指出，HBTSS已在軌道上並發射2枚可相互操作的衛星。由於攔截任務的複雜性，MDA希望能維持在早期階段的競爭力。在美方擁有的各種太空資產中，HBTSS是唯一一項計畫，能提供射控精確數據至諸如GPI的武器系統。

2021年1月，諾斯洛普格拉曼公司與L3Harris拿下MDA總計2.76億美元的合約，分別研發驗證衛星。日前國防部提出2022財年預算時，MDA要求撥款2.6億美元繼續研發HBTSS。

報導指出，在過去幾年內，中國大陸與俄國皆部署早期版本的極音速。其飛行速度已超過5倍音速(5馬赫約3,806英里/小時)，並陷美軍主力艦於危險之中。現有航艦戰鬥群的神盾護航艦主要設計來因應高爆超音速巡弋飛彈威脅，然而極音速的飛行速度更快，加上朝目標飛行的途中能改變航向至敵人無法預測的角度，使其威脅性大增。

目前俄國已部署「匕首」極音速飛彈，可搭載在MiG-31與Su-34戰鬥機上並發射的彈道飛彈；此外，莫斯科也積極研發艦載的「鋯石」（Zircon）極音速巡弋飛彈。其能以6至8馬赫的速度飛行。之前美方國會研究報告指稱，俄國的鋯石能夠打擊地面與海上目標。

至於中國大陸，《外交官》披露北京已測試東風-17(DF-17)飛彈。該款飛彈攜帶陸製DF-Z極音速滑翔載具(hypersonic glide vehicle, HGV)，具有「高超機動」（extreme maneuvers）能力。