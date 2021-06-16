教育部今天表示，今年高級中等學校特色招生專業群科甄選入學今天公告放榜結果，共有86校306個科(班、組)提供8215個招生名額，報名學生總計有1萬2513人，錄取人數計有5815人，總錄取率為70.79％。

考生今日起可至各招生學校網站查詢錄取結果；另有北科大附屬桃園農工高級中等學校、國立曾文高級農工職業學校於當日辦理線上撕榜後，公告錄取結果。

教育部指出，特色招生專業群科甄選入學是以術科測驗為主的實務選才機制，測驗內容相當多元，提供學生依其興趣、能力與性向等多面向評估，由學生選擇合適的科別，讓學生能夠適性接軌，期能落實十二年國民基本教育適性揚才的教育目的，同時培育更多優質的技術人才。

教育部表示，因應疫情，各就學區報到作業期間，應依中央流行疫情指揮中心公告就學區所屬縣市疫情警戒標準及因應事項，以保障學生權益為原則，採彈性「線上報到、傳真報到及電話報到」等通訊方式辦理；如採現場報到，應符合中央流行疫情指揮中心公告之人數限制，並以室外辦理為原則。

教育部提醒錄取學生，可在報到前善加利用學校網站招生宣導專區，查詢報到相關資訊，並於6月17日依簡章規定時間完成報到手續，以確保個人權益。