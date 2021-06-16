根據歐洲最高法院周二一項判決，臉書(Facebook)將不僅面對總部所在愛爾蘭的監管單位，而且是歐盟所有成員國監管單位皆可對其進行隱私權調查。

根據歐盟隱私權規定，即一般資料保護規範(GDPR)，只有一個國家的資料保護當局可以處理涉及跨境資料投訴的法律案件。臉書則主要面對歐洲總部都柏林所在的愛爾蘭資料保護委員會。

但歐洲最高法院的新裁決，在某些特定情形下，即使不是主要的國家監管單位，也可以就企業違反GDPR行為告上法院。

專家表示，此一判決已經為歐盟27國的新一輪訴訟掃除障礙。

臉書一直與比利時資料保護監管單位，就管轄權範圍進行長久的法律戰，該案核心是臉書是否有利用cookie追蹤用戶的行為。臉書辯稱，自2018年GDPR生效後，比利時監管單位不再擁有管轄權。

歐洲最高法院周二則列出條件，並指監管單位之間充分合作的重要，以符合GDPR規定。