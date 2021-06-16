炎炎夏日，「簡單飲食冰品」推出手工涼麵。圖／業者提供

位於新北市陶藝重鎮的鶯歌，有一家「簡單飲食冰品」，以天然手作「真果粉圓」打響名氣，由於老闆及老闆娘兩人都愛吃涼麵，兩人花費很長的時間研究及試作醬汁，他們認為醬汁是涼麵的靈魂，為的就是製作出與眾不同的美味涼麵，現在除了「真果粉圓」，「涼麵」已成為店裡必點美食。

店景外觀如同店名一樣平實低調，但是「簡單飲食冰品」的FB粉專可是繽紛熱鬧，復興美工畢業的老闆娘鍾淑萍，於繁忙店務中不忘發揮專長，從拍攝到撰文一手包辦，許多人是從粉專開始認識了這家店；老闆年輕時曾是廚師、後來從事警職工作多年退休，他以巧手烹調出讓人一吃上癮的好滋味！創意十足的鍾淑萍與內斂樸實的老闆，一動一靜、合作無間打造了這家小店、走出獨特卻殷實的餐飲之路。

鍾淑萍表示，我們都熱愛美食，但實際投入餐飲業是完全不一樣的；「簡單飲食冰品」的菜單設定，一開始是從本身喜愛的料理去延伸，因為兩人都愛吃涼麵，所以「涼麵」就成為店裡必備陣容。醬汁是涼麵的靈魂，兩人花費很長的時間研究及試作醬汁，為的就是製作出與眾不同的美味涼麵，雖然也曾經想不要太過自我要求，但若無法滿足夫妻倆的味蕾，又怎麼端出去給顧客享用？直至某天，鍾淑萍忽然靈機一動，想起過去曾跟一位日本料理師傅學煮壽司飯跟佃煮，其中有一道關鍵程序，似乎可以拿來試作涼麵醬汁，於是「簡單飲食冰品」的涼麵醬汁採用了日本工法。

鍾淑萍強調，市面上銷售涼麵醬汁的店家很多，但是市售麻醬打開後，光是上面浮一層油跟味道，就讓她倒退三步。她非常清楚涼麵醬裡的麻醬是最重要的元素，於是她四處找尋優質的麻醬，但是始終難以符合自己的高標準，於是轉而發揮自己動手做的精神，買黑、白芝麻放入乾鍋以小火慢炒，炒熟後細細碾磨，再添加一定比例香油，調製而成的芝麻醬，香氣濃郁、質地稠密，那時突發奇想添加了特選的花生一起研磨，沒想到口感更加溫潤，讓麻醬的風味有更多層次、美味大幅提升，一躍成為招牌涼麵引人上癮的精隨。

如何將尋常食材轉化成雋永流傳的美食，就在於配料的講究，鍾淑萍說，「簡單飲食冰品」的招牌涼麵，除了麵條以外的三要素包括：麻醬、醬油、蒜水，如前所述，調製成醬濃味香的麻醬，完全無需使用香精或香料提味，滋味天然、喉韻生香。醬油採用台灣產的西螺醬油加上師承日本料理師父的日本昆布及獨家配方的醋，熬煮成甘甜不死鹹的醬汁。蒜水有開胃的效果，鐘淑萍將新鮮蒜泥再調味，降低辛辣嗆鼻也多了蒜香味，不愛蒜味的朋友也會愛上，而喜愛濃烈沖香蒜味的顧客可以另外要求加蒜。

涼麵有了靈魂，當然麵體也要講究，鍾淑萍說，新鮮是美味的基本條件，為了保持良好品質與衛生安全條件，我們堅持賣多少量、進多少麵，因此店裡販售的麵條是來自精挑細選特選麵場，每日清晨現做配送，讓顧客每一口都是享受。清爽的涼麵最適合搭配生鮮的蔬菜，切成細絲的紅蘿蔔及小黃瓜，有剛好的爽脆，襯托卻不搶主角風采，帶有微甜滋味的玉米粒一併入口，甜鹹風味與口感變化，開胃又添色！另外還有「簡單飲食冰品」祕製辣椒辣椒醬，沒有過度調味，提供很原始的辣椒香味，非常值得喜愛香辣的朋友一試。此外，也十分推薦「簡單飲食冰品」的手沖咖啡，不酸不澀，明朗香氣與微苦回甘的口感，為舌尖帶來極佳的味覺平衡，建議嗜咖啡者不要錯過，店內也有手沖咖啡包的選擇。

也保持因應防疫措施，「簡單飲食冰品」現僅提供外帶及外送服務，2公里內滿額可外送、外縣市可冷藏宅配，歡迎喜愛涼麵的顧客來電預定，欲知更詳盡菜單或商品資料，可至臉書「簡單飲食冰品」粉絲專頁查詢。