甘樂文創是三峽在地社會企業，幫助許多弱勢學童課業輔導，未料疫情爆發第一周後，營運的食堂業績下滑95％，社區關懷系統也間接受到重創。（甘樂文創提供）

本土疫情嚴峻，許多社福團體捐款、營運受重創，不過目前中央公布的紓困方案，但經營多元化的社會企業卻不具請領資格，使得社區的小型社福單位也可能撐不下去。新北市甘樂文創是三峽在地社會企業，幫助許多弱勢學童課業輔導，未料疫情爆發第一周後，營運的食堂業績下滑95％，社區關懷系統也間接受到重創。

甘樂文創經營著豆製所、餐廳、旅宿行業，並將部分收入投入在非營利組織「社團法人台灣城鄉永續關懷協會」，並設立「小草書屋」提供在地弱勢國小生課後陪伴輔導，學童升上國中後可繼續在「青草職能學苑」參與技職培育課程，提供公益店舖的實習機會，讓孩子發展一技之長，不因此走偏，至今已陪伴超過200位學生，目前仍有近50位學生在書屋內學習。

「疫情若延續超過半年，社會企業、小型社福可能倒閉。」甘樂文創指出，5月中旬疫情爆發後，食堂營運重創下，又申請不到紓困補助，但又要維持社福服務相當不易，只能自行想辦法轉型，目前食堂和豆製所皆發展冷凍宅配，但之前完全沒有經驗，只能慢慢摸索，咬緊牙關讓業績不要再下滑，支撐小草書屋的營運，目前業績已有回穩大約一成，但疫情若持續下去，後果難以設想。

甘樂文創表示，雖然疫情變化快速，小草書屋目前也暫不開放，但社區關懷服務不會停止，書屋老師仍透過視訊幫助學童課後輔導，並調配人力為經濟弱勢學童送便當、物資，因為疫情重創下，學童更需要社會系統的支持，社會企業即便沒有補助，仍負起重要的社會責任。