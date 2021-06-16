豐濱鄉宣布7月份阿美族豐年祭全數暫停 。（豐濱鄉靜浦部落提供／王志偉花蓮傳真）

原住民族豐年祭，外地遊子必須返鄉傳承祭儀文化，不過今年新冠肺炎疫情升溫，繼花蓮縣豐濱鄉上週宣布停辦豐年祭後，光復鄉和花蓮市昨晚與頭目召開緊急會議後，也忍痛宣布停辦文化祭典，降低族人移動風險。

花蓮縣共200多個原住民部落，原住民族人口數9.3萬人，居全台各縣市之冠，其中阿美族人有5.3萬人，每年暑期舉辦的豐年祭是最重要的祭典，旅外族人也會返回部落與家人團聚。

各部落文化祭典約在6月至9月間舉辦，但今年新冠肺炎疫情爆發至今，尚未平息。花蓮東海岸台11線的豐濱鄉沿線以阿美族居多，豐濱鄉公所表示，包括三富橋、靜浦、靜安、大港口、港口等部落都緊急召開部落會議，決議7月部落豐年祭全數取消辦理，也呼籲外地鄉親疫情期間遵守防疫規範，避免返鄉。

而全台人數數一數二的光復鄉馬太鞍阿美族部落，每年8月第3個禮拜舉辦Ilisin豐年祭，是部落最重要的慶典，有數千旅外族人從全台各地返鄉聚會，相當熱鬧，但疫情當前，部落昨晚召開緊急會議研商，包括大馬村林正南頭目、大平村張進華頭目、大華村張一郎頭目、香草場謝連光頭目、大同村張有征頭目、部落會議主席蔡義昌及多位代表、村長、議員蔡依靜等人出席討論後，決定配合防疫政策停辦。

參與部落會議的縣議員蔡依靜說，去年因疫情還算平緩，以加強各項防疫措施的方式舉辦，但今年疫情升溫，雖然還有兩個月時間，考量避免外地族人免跨區移動、減少群聚風險後，部落頭目忍痛做出決定。

花蓮市公所昨晚同樣與各部落頭目協商，決定停辦今年阿美族的豐年祭及太魯閣族的感恩祭，市長魏嘉賢表示，村波疫情非同小可，感謝部落族人共體時艱；市公所原行課長陳晏萍表示，多年來從未中斷過豐年祭，即便過去日治時期被下令禁止舉辦或颱風天的嚴酷天氣，族人都照常舉辦。包括6月的捕魚節及即將到來的豐年祭，都是花蓮市有史以來首度停辦的文化祭儀活動。