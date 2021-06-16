【愛傳媒陳麗玲專欄】遲來的正義，不是正義！遲來的快篩，不是快篩！遲來的疫苗，不是疫苗！遲來的紓困，不是紓困！遲來的解封，不是解封！

憲法規定政府應保障人民的生存權！但今天政府用盡種種的手段，不願普篩，阻擋民眾捐贈國外疫苗，不願普遍發放紓困，連藝人捐贈救命機器都要比較，眼看可能死亡人數破500，卻還要大家等七月的高端疫苗，這些遲來的作為，對於人民已經造成過大的損害，就是瀆職，就是廢弛職務！

同樣的，去年政府已經給了高端7千多萬，年初也給了1億多萬的研發經費，簽約明白規定有優先承購買權，為什麼政府要急著簽約，還要用全世界第二貴的881元買一個沒有三期試驗，沒有國際驗證，出國還要被隔離的疫苗？

而且總統、前任副總統、行政院長、衛福部長、1450通通要行銷、通通要幫高端、聯亞護航，用明示、用暗示的方法告訴民眾，不打國產疫苗就是不愛國！告訴民眾，你沒有選擇疫苗的權利！這難道真的沒有圖利的問題嗎？

最近民眾無法上街，只是集結車隊去要個疫苗、按個喇叭，就要被10個警察團團圍住，只是到法院去提告，也要被舉牌多次，有更多的網友因為批評時事，臉書就被封鎖，還被移送法辦，這樣的政府已經完全獨裁，容不下任何的批評聲音，只有自己的利益，完全不顧百姓的死活！

利用疫情圖謀自己的利益，不管是政治上的利益還是金錢上的利益，身為小老百姓的我們也許敢怒不敢言！可是因為政府的不作為引發疫情擴散導致的死亡，政府要如何負責呢？

蘇貞昌說他對於沒有辦法百分之百照顧到老百姓感到抱歉，我說不用百分之百的照顧，只要讓我們國民有免於恐懼、有追求生存、有一口飯吃的機會，我們就感恩戴德了！

作者為律師

照片來源：疾管署官網截圖。

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