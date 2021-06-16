【愛傳媒藺奕專欄】2018年世衛大會期間，我們在瑞士日內瓦舉辦「無國界醫療展」兩位重要夥伴，北市聯醫姜冠宇醫師和策展人沛文，集結田知學醫師、魏智偉醫師和林氏璧醫師等KOL，號召 ClubHouse 上千名網友，超過 20 家醫院診所、100位以上醫療工作者共創為醫護打氣的「Hope。Together」公益MV正式上線。

所有旋律、歌詞、Rap創作、視覺設計、拍攝、剪輯後製等，都由醫護夥伴、網友們在短短一星期零預算下合力完成，令人感佩。《Stand Together》由潘迪智醫師譜寫，《Hope》走Rap風是由 Addison Zhang 以醫師視角創作。

半封城狀態，就像手術時接受的長時間麻醉，沒有人的狂歡，也沒有路的雄辯，我們看到不好的預感正仇視好的預感，晴朗的明天背對大雨的明天，在病毒和疫苗面前，我們不應該有種姓制度。

作者為文學奬得主

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