普基 Teemu Pukki 仍然是芬蘭主要的進球來源（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-B組】[俄羅斯@芬蘭(中立場地)][06/16(三)21:00][編號530]

由於發生了 埃里克森 Christian Eriksen 的事件，用一般賽後回顧方式去分析芬蘭面對丹麥時的表現實在不可作準，但芬蘭能夠取得首場大型國際賽事的勝利他們定必感到高興。比賽初段丹麥比較佔優，但重開賽之後芬蘭表現得比較有戰意。比賽結果令人有點意外，芬蘭有機會晉身16強。

而本場需面對俄羅斯，如果取得勝利的話就可取得足夠分數躋身淘汰賽，而打平的話機會也很是高。包含了 托伊維奧 Joona Toivio 及 阿拉尤里 Paulus Arajuuri 兩名經驗豐富的守衛，以及守門將員 赫拉德茨基 Lukáš Hrádecký，他們的演出對軍心影響很大，只要先不要掉球的話，波揚帕羅 Joel Pohjanpalo 以及 普基 Teemu Pukki 就有機會在前線爭取進球。

然而俄羅斯上一場面對強敵比利時創造了好幾個進球機會表現算不錯，先完成比較難應付的對手。不過本場面對著芬蘭時也需要先將防守做好，不容許像對上比利時的時候被對方輕鬆攻破防線。中場 戈洛溫 Aleksandr Golovin 控制力十分重要，他可為前鋒 久巴 Artem Dzyuba 作出供應，後久巴者於定位球的攻勢上也是十分具威脅的球員。這兩位搭檔應可取得本屆歐國盃的首個進球。本場賽事雙方預計都會進球，而和局也是合理，當然這對芬蘭來說絕對是一個好的賽果。[和/1:1/2:2]

恰爾汗奧盧 Hakan Çalhanoğlu 對義大利一仗時表現未如理想（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-A組】[威爾斯@土耳其(中立場地)][06/17(四)00:00][編號531]

土耳其剛剛一戰作客羅馬對上東道主義大利出現了怯場的狀況，在飽受壓力之下，整體表現也頗為差勁。土軍仍然有機會進到16強，不過必須要改善防守紀律的問題。他們的戰意不用懷疑，任何時侯都會拼到底，不過在掉了一顆烏龍球之後沒有立刻重新整頓好情緒，在不集中的情況之下再失兩球，這一點必須要改善。

本場面對實力較弱的威爾斯，全取3分是必要目標。土耳其非常慶幸威爾斯只能跟瑞士打平，只跟這兩支球隊相差1分，本場只要獲勝也有很機會晉級。恰爾汗奧盧 Hakan Çalhanoğlu 及 耶勒馬茲 Burak Yılmaz 本場將要帶領球隊提升表現。他們對義大利一仗時表現未如理想，不過他們本賽季分別代表的AC米蘭及里爾都有優異的表現，以他們的實力應可為威爾斯的後防帶來威脅。

貝爾 Gareth Bale及 拉姆塞 Aaron Ramsey 需要有更好的表現（圖片來源︰達志影像）

而威爾斯在面對瑞士的比賽是時表現先來是比較差，雖然有幾個進球機會，最終也成功追平了對手，取得1分而回應該是原來制定的目標。球隊兩位老大哥 貝爾 Gareth Bale及 拉姆塞 Aaron Ramsey 需要有更好的表現來激發隊友的戰意，表現得更積極的話是可以跟土耳其打成平手。[和/0:0/1:1]

義大利主帥曼奇尼 Roberto Mancini 所帶領球隊都有很大的進步（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-A組】[瑞士@義大利][06/17(四)03:00][編號533]

義大利於序幕戰以3:0擊敗了土耳其，比起三年前沒有晉身到世足賽決賽圈時，表現簡直判若兩隊。在進攻的組織上，前場對對手後防的施壓，以及中場控制節奏，主帥曼奇尼 Roberto Mancini 所帶領球隊都有很大的進步。

因西涅 Lorenzo Insigne 和 因莫比萊 Ciro Immobile 默契十足（圖片來源︰達志影像）

義大利最近9場比賽都沒有掉球，兩位經驗老到的 基耶利尼 Giorgio Chiellini 及 博努奇 Leonardo Bonucci 所組成中衛搭檔表現穩如泰山，也為首場的勝利奠下基礎。前鋒線方面 因西涅 Lorenzo Insigne 和 因莫比萊 Ciro Immobile 默契十足，走位靈活，與中場互動十足，為土耳其後防製造了很多壓力。由於兩位都已經取得本屆歐國盃的首個進球，本場比賽必定會信心十足。

布雷爾·安保路 Breel Embolo (7)要好好把握僅每次進到對方禁區的時間（圖片來源︰達志影像）

瑞士面對威爾斯時控制了戰局，所以對於未能獲勝感到失望，也令到本場比賽的更加關鍵。布雷爾·安保路 Breel Embolo 是球隊最有威脅的球員，本場面對意大利希望再有好表現。扎卡 Granit Xhaka 及 沙奇里 Xherdan Shaqiri 將會在中場跟邊路作出支援。由於瑞士本場一定不會有太多進球機會，所以布雷爾·安保路定要好好把握僅每次進到對方禁區的時間。

在大型比賽當中如能夠首場分組賽獲勝的話，壓力將可大大減低。預計義大利可以在已勝一場之下本場比賽可以發揮得更理想而勝出。[主勝/2:0/3:0]