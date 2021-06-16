新冠肺炎紓困及振興特別預算，昨（15日）進行委員會審查。會中，國民黨立委費鴻泰提主決議案，將孕婦列入優先施打新冠肺炎疫苗的序列、並同時可以選擇施打的疫苗種類，獲朝野黨團認同。

費鴻泰指出，中央從疫情爆發以來，都未將孕婦列入優先施打順序，也未明確規範建議優先施打何種廠牌的疫苗。以國外經驗來看，美國CDC建議孕婦應接種COVID-19疫苗，同時也提出警告，孕婦如果感染，會比一般人更容易併發重症；最新外電研究也指出，mRNA疫苗對孕婦是安全的。國內部分，台灣婦產科醫學會也在日前發佈聲明，依照英國、德國疫苗注射建議，在mRNA疫苗充足時，產婦應以mRNA疫苗為主；高醫院長也建議，莫德納疫苗應優先讓孕婦、及對AZ疫苗嚴重過敏者施打。

費鴻泰說這是「打一劑保兩命」，中央流行疫情指揮中心值近日派發「莫德納」疫苗分配施打，考量上述國外及國內醫界組織的建議，少子化問題嚴重、孕婦風險高等問題，應將孕婦列入優先施打新冠肺炎疫苗的序列、並同時可以選擇施打的疫苗種類。

費鴻泰的主決議案，順利獲朝野黨團認同、衛福部亦能同理孕婦優先選擇之必要性，無異議通過此項決議，不需再經協商。