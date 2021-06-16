柯震東、宋芸樺在《月老》中有精彩演出。（傳影提供）

王淨、柯震東、宋芸樺直播，話題百無禁忌，意外釣出九把刀加入。（取材王淨IG）

九把刀執導，柯震東、宋芸樺、王淨主演的《月老》獲選本屆韓國富川國際奇幻影展的開幕片，三位主演15日晚上開直播，釣出導演九把刀和女兒魯拉拉，眾人從電影聊到私生活，宋芸樺分享自己曾經拜月老的經驗，直播到一半去上廁所，還被柯震東配音「烙賽」的音效，王淨則自爆內褲曾經被沖進排水孔至今沒找到，話題百無禁忌，笑料不斷。

由於被電影公司規定「不能爆雷」，大家只能尬聊，王淨意外被九把刀問到「內褲找到沒」，趕忙解釋「內褲消失事件」，表示自己洗澡時會順便洗內褲，「有一次洗頭髮搓得滿頭都是泡泡，發現頭髮積滿排水口，我一隻手洗頭髮一隻手把排水口拿起來，水全部衝進排水口，內褲也跟著掉進去」，她表示至今沒找到，「聽說會被排到路邊，很怕有一天有路人看到怎麼有一條內褲在路邊」。九把刀虧她「我覺得這次《月老》宣傳很成功，內褲可以捐出來當10刷觀眾的獎品」，王淨問柯震東「你也要捐內褲嗎」，柯表示自己平常不太穿內褲。

宋芸樺直播到一半尿急，表示沒在怕，開鏡頭走進廁所，柯震東調皮幫她配音，以BeepBox配「烙賽」的聲音，讓宋芸樺崩潰大喊：「你們先聊啦！很煩耶，這樣尿不出來，我差點連中指都比出來。」柯震東的「烙賽」配音被九把刀讚做得不錯，「其他的都太官方」。

聊到拍《月老》時最崩潰的戲，為防爆雷，王淨比出火車前進手勢說是「親槍親槍」那一場，宋芸樺則說是「啊嘶啊嘶」的戲，「王淨妳忘了跟我的床戲嗎？」也意外透露宋芸樺「大露點」，王淨「大露屁股」，一旁柯震東一臉茫然直呼沒印象，宋芸樺表示拍該場戲清場，柯震東當然看不到，王靜則笑問：「柯震東不是在床底下嗎？ 」

有粉絲提問柯震東究竟交往過幾個女朋友，只見他很認真數很久，確認再確認之後說是7個，被王淨虧「一定是30個還在那邊騙」，而被問到有沒有拜月老的經驗，宋芸樺表示高中時曾誤打誤撞拜過，「那時候去拜文昌帝君求學業，手上有8枝香，最後多出一枝就去拜月老」，她笑說：「那時候也沒有很缺，拜完一個月，我就交到男朋友，但後來也分手了，以為是真愛，結果是一場誤會。」

而被問到三人都曾入圍金馬獎，合作是否有壓力，柯震東搬出自己的金馬獎座，「我得了，他們沒得，所以我還好」，被問片酬，王淨說柯震東和宋芸樺領很多的還是領很多，自己則領少少，被柯震東爆料：「王淨是目前台灣女藝人中片酬前三名，聽說她已經換一台法拉利了。」