台灣疫情三級警戒讓不少店家都反應「活不下去了」，蔡英文總統今（16）日表示，很多餐廳和店家並沒有停業，甚至推出外帶外送的特別菜單和優惠，因此她呼籲如果行有餘力，可以支持平常會去、喜歡去的店家，透過外帶或外送多點一份餐。不過不少網友則冷回，沒錢了要怎麼買？且趕快有足夠的疫苗才是重點。

蔡英文在臉書號召民眾「用行動相挺店家」，她指出，很多餐廳和店家並沒有停業，而是積極轉型、持續提供優質的餐點，甚至推出了外帶外送的特別菜單和優惠，鼓勵大家透過外帶或外送，多點一份餐點，就是疫情下多一分互助的正面力量，外送時，也可以試著多給辛苦的外送員一點鼓勵。

此外，蔡英文也謝謝所有一起落實防疫的餐廳和店家，並提到，最近政府的紓困措施也上路了，紓困和防疫一樣重要，她也一直注意各界的回饋，其中注意到大家對於實際營業額的計算有不同看法，經濟部也很快增加了彈性，不論是整個五月，還是從三級警戒的五月中開始起算，只要營業額下降達50%，就能夠申請「商業服務業」的紓困方案。

疫情衝擊餐飲業，蔡英文呼籲民眾：外帶外送點起來。（圖／摘自蔡英文臉書）

不過網友卻不以為然，紛紛到蔡英文臉書貼文下方留言表示，「誠實面對，別大內宣才是最好的方法」「超前部署怎會走到紓困？」只想到餐廳，那別的行業怎辦？「疫情不可怕，可怕的是你的任期還有三年」「人民都沒錢了還消費個屁」「沒上班、沒收入要怎麽買」「你要感謝的人很多，你要道歉的人更多」，也不少人喊說，趕快有足夠的疫苗比較重要，並感嘆，「我們没有國際認證的疫苗，但我們有國際認證說謊無能的政府」「不要再造神了我要疫苗」。

另有網友響應蔡英文，表示每天都持續挺店家，期待大家都挺過，更期待全民打疫苗那天的到來，「用行動相挺，共度難關」。