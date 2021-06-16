我國不開放民眾組團出國打疫苗，若有旅行業者以此為名目開團將被交通部開罰！中廣董事長趙少康昨天為此砲轟政府，指出國內疫苗都不夠，老人還要跟老人搶「有什麼好罰？」對此指揮中心今天回應，不是禁止民眾出國打疫苗，而是以揪團名目來招攬的醫療行為本來就不被法規允許。

衛福部長陳時中今天說，組團看病是醫療行為商業化，因此不是禁止打疫苗，而是揪團的名目來招攬是不行的。

副指揮官陳宗彥說，大家可能忘記了，去年疫情3級警戒時，交通部也就已經暫緩了旅行團出國，現在旅行團要出去，要回到目的事業主管機關來處理。