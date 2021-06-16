美國、新加坡、香港曾透過監測汙水系統追查社區感染來源，衛福部長陳時中證實國內汙水監測系統也偵測到新冠病毒。陳時中今天表示，目前發現兩處汙水檢測的Ct值為33~37，這些病毒不具有傳染性，但顯示出蒐集到汙水的區域，可能曾經或是現在有確診者，因此要設立採檢站，及早把無症狀者找出來。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，去年一月發生新冠肺炎疫情以來，就開始監測汙水的監測中，一直以來都是陰性，一直到今年六月初，採檢的11個檢體中發現2處陽性，未來會持續監測。

莊人祥也證實，全國北中南東共設立11個監測處，而這次發現病毒的兩處正是在北區，他說明，這跟雙北有發生社區感染的狀況是符合一致的，汙水監測是反應社區感染狀況。

莊人祥並強調，這不是醫院汙水處理沒有做好，也有可能是家戶內的用水，但就是反應社區感染狀況，水沒有傳染力。

莊人祥表示，汙水的監測是為了瞭解是否有病毒活動，過去主要是小兒麻痺根除計畫中，針對全台目前有11個汙水處理廠做監測，每個月都會採檢2次並送驗，除了小兒麻痺也有檢驗腸病毒，作為每年和一般的診所醫院來比對，是否跟收集到的病例一致。

陳時中表示，這次從汙水檢測出來的Ct值都在33到37之間，顯示這些病毒不具有傳染性，且是經過水，不是高度濃縮後被檢測到。

陳時中表示，這些水沒有傳染性，但監測的重要意義是，搜集水的區域，可能曾經有確診者，或是現在有確診者在，因此將根據流域分佈來設立採檢站，及早把沒有症狀的人找出來，是目前最重要的工作，也會持續做。