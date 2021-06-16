根據信保基金最新的核保統計，國銀所申請的勞工紓困貸款的總核保件數已超過6萬件，其中，截至2點半，一銀的總件數已超過17,000件，一銀昨晚已由總行全面對核保件數撥貸出3,000多件，預計今日將再撥貸1萬多筆。

而據信保基金1點半所公布的對外統計，目前八大公股銀行的總核保件數為42,233件，民營銀行則為11,873件，其中，去年作超過23萬筆的中信銀，核保件數為9,112件，目前位居第三，次於一銀16,411件、華銀9,927件，而合庫銀、彰銀則分別為8,482件、3,869件，位居公股銀行的信保基金總核保件數排名的第三、第四名。

一銀今日仍有龐大的進件量。對此一銀指出，截至目前為止，累計已完成登打的案件已有67,000件，其中已有5萬件送聯徵中心。為了節省作業程序，也爭取更多時效，一銀主管指出，貸款戶在上門申貸時，就已經先完成對保，然後接著送聯徵進行資料查詢，等到聯徵回函認證客戶資格無誤之後，就送信保、一獲核保立即撥貸。

而據行庫主管指出，目前聯徵中心也出現大塞車的情況，也使得銀行大量的申請案件發往聯徵確認包括所得額、是否有逾放等徵信資料的程序受阻，目前回覆的速度大概是2比1，例如，送出1萬件的申請，但能在1小時內回覆的大約3千多件，可能是因為白天全體國銀集中輸入資料向聯徵中心查詢所致。