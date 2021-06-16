在港上市的美妝零售集團莎莎國際16日公布，截至今年3月底止年度業績，股東應佔虧損3.51億港元，上年同期虧損5.16億港元。該公司預計，全年將會關閉約15至20間店舖。

莎莎表示，鑑於市場的經營環境嚴峻及前景未明，不派發末期股息。

撇除採納香港會計準則第36號所確認的零售店舖資產減值撥備及已終止經營業務的業績，期內虧損為3.016億港元。

期內，持續經營業務的營業額下跌46.8％至30.43億港元。香港及澳門市場的零售及批發銷售額下降57.8％至近20億港元，同店銷售年減54.4％。於今年3月底，集團之持續經營業務的零售店舖總數由去年的235間減至232間。 莎莎表示，由今年4月1日至6月9日的第一季，集團的零售和批發營業額年升55.1％。港澳市場零售銷售升53.5％，同店銷售升56.3％；中國市場零售銷售升30.7％，同店銷售升6.7％。

截至2022年3月底止財政年度，集團於香港租約期滿的店舖共38間。鑑於現時業主提供暫時租金寬免的步伐放緩，集團將主力透過理順店舖網路及減低店舖開支，以實現更精簡成本結構的未來長遠目標，預計全年將會關閉約15至20間店舖。

莎莎表示，於2021/22財政年度，香港市場前景視乎疫情的防控進度及與中國內地通關的時間表，故此存在較大的不確定性，同時因為遊客區實體店的租金成本高，集團難以在年內達致收支平衡。

為達致業務更多元化及可持續發展以把握市場機遇，集團將會加快發展港澳特區以外的市場，尤其是具增長潛力的線上業務和中國市場，長遠目標是把港澳市場實體業務以外佔集團整體營業額的比例由本財政年度約35％水平加大至50％以上水平。