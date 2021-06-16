韓志杰去年在美國住院開刀。《Wow靠！有事嗎？》提供

紅孩兒成員韓志杰目前旅居美國，他接受吳小帽、「爆編」翁瑞怡和吳珊珊主持的Podcast、Youtube節目《Wow靠！有事嗎？》專訪連線，分享打疫苗的經驗與美國疫情現況，不料他「驚爆確診」，看到報告結果顯示陽性，他心想：「完蛋了，我防疫做得這麼完整，怎麼可能？」

韓志杰說，美國疫情從去年5、6月急速攀升，但路上還是很多人不戴口罩趴趴走，普篩之後確診人數越來越多，身邊也有不少朋友確診，於是他也去普篩，看到「陽性」結果很震驚，心想：「我是無症狀感染者，哪裡也沒去，怎麼會？」

醫生要他先自我隔離14天，結束後48小時內連續兩次陰性才代表病毒完全清空，如果其中一次陽性，就要再隔離10天。後來他兩次都是陰性，一週後又去抽血檢驗，卻發現血清內沒有抗體，他才鬆一口氣：「原來我就是所謂的偽陽性！」

他息影後在美國當上班族，去年因疫情停工半年多，還申請了失業救濟金。目前他已打完兩劑輝瑞疫苗：「一大早起床上網預約，一開始很難搶，要靠運氣。」他打第一劑沒什麼沒副作用反應，第二劑打完隔天明顯沒精神，肚子咕嚕咕嚕叫、起雞皮疙瘩，發冷，他請了假躺在床上休息，過了就好了。問他現在敢沒戴口罩出門嗎？他說：「我敢啊，我常會忘記（戴口罩）。」

此外，去年他在美國住院開了三次刀，其中一處的手術，醫生說很嚴重，若不處理隨時有可能因為撞到就癱瘓、甚至死亡，究竟是什麼病變這麼嚴重？請鎖定每週三、四中午12點上線的《Wow靠！有事嗎？》。