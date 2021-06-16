佳里區疫苗接種第2日，預估有176人接種。（佳里區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市佳里區首波85歲以上長者疫苗接種昨日已於羽球館開打，經評估施打流程後再次調整動線，除以快速接種為目標外，另考量近日天候問題，重新場布，讓長者們能於舒適環境接種疫苗。

佳里區區長朱雅宏表示，設籍佳里區85歲以上長者約1400人，市府分配劑量為450劑，昨日已施打96人，今日將施打176人。佳里區公所配合中央陸續配發疫苗、依照年齡層高低，陸續通知符合資格的年長者，民眾勿自行前往現場，登記在冊名單此波若未排入，下一波施打公所會再通知。

佳里區公所表示，本次接種每小時安排2場次，長輩報到後依照接種時間安排至A、B兩區等待，第一場次至A區，第二場次為B區，讓提早報到的長輩可以提早入座，除能解決群聚問題，長輩亦能在溫控和宜的場所稍候，接續則有量測、消毒、掛號、評估、接種、休息等區，每區皆有人員協助。

近日陰雨天，家屬僅需將長輩載往羽球館門口，即可進入外搭棚，順接無障礙坡道到達室內等待區，即有專人引導，免淋雨未來亦不怕日曬。

市府社會局亦配置長照交通車2台、復康巴士1台等車輛協助行動不便之長者交通往返。行動不便長者也可先向公所登記，排定時段至家中接送，抵達後依狀況採取免下車接種服務，請家屬們安心，施打流程將更加便民及順暢。

朱雅宏表示，同時感謝社會局提供交通車供行動不便者使用，並且為避免長輩無輪椅可供乘車，輔具中心亦配送2台輪椅，倘有接送需求請撥打佳里區公所電話06-7215924。