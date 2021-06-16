新北市今日新增65例本土個案，已經連續4天降至雙位數，市長侯友宜主持防疫會議表示，根據中研院研究報告指出，只要能在確診者發病日當天，把確診個案找出來，減少「病毒隱藏期」的時間差，就能有效阻絕社區的傳播鏈，而新北市這2周的隱藏期時間差趨近於0，可見廣篩措施起了很大的效果。

侯友宜說，中研院人文社會科學中心研究員詹大千，日前研究新北市疫情趨勢，發現只要在確診者發病當日，把該個案找出來，阻絕他在社區繼續傳播的可能，就能有效降低社區傳播風險，以新北市近2周的平均狀況來看，確診者「發病日」、「被找來的」的時間差，已經趨近於0。

侯友宜指出，可見民眾踴躍廣篩幫了新北市很大的忙，新北市昨天再篩了4279人，揪出17名確診者，陽性率0.4％跟前幾天一樣，新北要持續透過廣篩，找出更多無症狀確診者，阻絕傳播鏈；提醒市民新北市有38處快篩站，歡迎踴躍使用。

新北市衛生局長陳潤秋表示，近期確診者以無症狀居多，若持續隱藏在社會中，拖了很多天才被找出來，將病毒傳染出去的風險就很高，因此新北市透過廣篩機制，在民眾發病前就先驗出確診，縮短病毒在「隱藏期」可能傳播的風險；中研院研究從6月1日至今約2個禮拜，明顯看出新北市確診者的病毒「隱藏期」趨近為0。