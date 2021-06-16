經濟部今年推出新版的「商業服務業」補貼措施，經濟部提醒，各分支機構、連鎖體系直營店或分公司，都只能以事業總機構或總部作為申請代表，但如果是連鎖體系「加盟店」，只要有獨立之公司登記、商業登記、有限合夥登記或稅籍登記者，符合申請資格、即可單獨申請。

有業者在申請紓困時疑惑，如果分公司、分店、門市等分支機構，有自己的稅籍登記號，能否由各分支機構各別申請？還是須以事業總機構，總公司、總部來申請？

對此，經濟部表示，分支機構與事業總機構屬同一家事業，應由總機構合併申請，不得由分支機構自己申請，而且其營業額衰退以事業總機構及所有分支機構之營業額合併計算，並非單看分支機構。如為外商於國內設置之在台分支機構，得以其在台分支機構申請本補貼，營業額衰退以在台「所有分支機構」的營業額合併計算。至於連鎖體系直營店或分公司，經濟部也指出，不得獨立申請。

但如果是連鎖體系的「加盟店」，經濟部指出，因為各加盟店為獨立之事業，有獨立之公司登記、商業登記、有限合夥登記或稅籍登記者，符合申請資格即可單獨申請。

經濟部這次紓困補貼對象為有稅籍登記之「商業服務業者」，只要今年5、6、7月任1個月營收較2019年同月或今年3至4月月平均減少五成以上，就直接按本國全職員工數乘以4萬元發給定額補貼款，企業領得補貼款，可運用於相關營運支出、租金及人事費用等維持經營之必要成本。如屬於中央政府命令停業，停業期間給與員工薪資未達基本工資之企業，其所領取營業衝擊補貼4萬元，其中1萬元得由企業支應停業期間必要支出（如租金），另3萬元須由企業轉發給員工，以做為停業期間之薪資補貼；另外就業安定基金會加發1萬元生活補貼給其員工，亦由企業轉發。