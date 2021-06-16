知情人士透露，大連萬達集團的商業地產管理子公司已開始籌備香港首次公開募股事宜，可能融資約30億美元。中信證券、高盛集團和摩根大通正在與萬達輕資產商管公司合作籌備首次股票發行交易。上述知情人士還透露，發行交易可能最早今年進行。

公開資料顯示，今年3月29日，萬達集團曾宣布，萬達商管集團與珠海市政府簽署協議，將重組後的萬達輕資產商管公司落戶珠海橫琴，同時珠海國資委出資人民幣30億元戰略投資入股萬達輕資產商管公司。

萬達輕資產商管公司由萬達商管集團重組而來。有分析人士曾認為，該公司名稱從「商業管理」變為「輕資產商管」，再一次體現萬達去地產化，強調輕資產的轉型路徑。

而更早一些，當時還未更名的萬達商管曾發布通告稱，萬達商業將撤回A股IPO申請，謀求輕資產重組後儘快在海內外上市。

彼時，既有媒體還援引知情人士話指出，該次萬達商業主動撤回A股申請是謀求輕資產物業服務概念重回香港上市的綜合考慮，萬達商業將再戰港股。