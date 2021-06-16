北市規劃開放80歲以上施打 柯文哲記者會最新說明｜2021.06.16

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增170例COVID-19確定病例，分別為167例本土個案及3例境外移入，確診個案中新增18例死亡；其中台北市新增50例本土確診，疫情看似趨緩，6月28日是否有望解除三級警戒，市長柯文哲於下午記者會最新說明。

柯文哲表示，目前雙北地區疫情已慢慢控制，如果用每週平均數字來看，目前台北市主要熱區都已經消失，但散佈在每個行政區的潛伏感染源要怎麼處理，要一個一個挑出來，現在是依循殲滅戰的打法，「以前是捕魚，現在變釣魚」，公衛的手法不一樣，以確診者為中心追蹤，做精確追蹤比較有效，希望每週確診數可以降一半。

北市副市長黃珊珊說明精準疫調。

對於是否解除三級管制，柯文哲說，目前他還沒有很明確的答案，在每日確診降到10例以下才需要處理這個問題，但趨勢看起來有在進步，如果要解除管制，也是逐步放寬，但要如何做還要想想看。

針對疫苗接種狀況，柯文哲指出，有預約的大概80%都會前往施打，昨天第一天上線，不可能每個注射點都100分，還是有改進的地方，明天早上八點開始第二波的網路登記，針對第一次的缺點改善，會請醫院提供18到22日每天可以打疫苗的時段及人數，可預約人數從每小時細到每半小時。

明（17）日上午8點至18日晚上8點，開放80歲以上長者預約施打疫苗，柯文哲說，不會有上網預約又收到通知書的狀況，若沒有預約的人，要到20日才會收到通知書，相信隨著施打年齡層下降，網路預約比例會提高。此外，柯也說，場地會改善，若出現排隊狀況就發放號碼牌，讓長者可以先到室內休息。