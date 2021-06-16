聚積(3527)宣布，與夢想動畫共同打造台灣第一座超小間距LED顯示屏虛擬攝影棚，最新的兩個拍攝作品分別是VOGUE TAIWAN的5月數位封面(E-Cover)，以及5月華碩(2357)ROG新品發布會，聚積期望透過與夢想動畫的合作，將LED顯示屏虛擬製作應用推向另一個新的水平。

聚積日前與台灣知名動畫公司「夢想動畫」共同打造全台第一座LED顯示屏虛擬攝影棚，此位於台北的虛擬攝影棚以具有高畫質、3840Hz視覺刷新率的超高清 P1.25 LED顯示屏(4x4K輸出)為主要拍攝背景，最高可支援60FPS幀頻率的拍攝，並搭配即時影像追蹤攝影設備(real-time camera tracking system)，以營造最真實的沈浸感，而最新的兩個拍攝作品分別是VOGUE TAIWAN 的5月數位封面 (E-Cover)，以及5月華碩ROG新品發布會。

聚積近2年持續地研究LED顯示屏在虛擬製作及延展實境(Extended Reality)的應用，而隨著此新興應用在影片拍攝上造成革命性的影響，在電影、影視娛樂等產業越來越廣受採用，但仍存在許多挑戰與問題，為了深入探索客戶在使用LED顯示屏虛擬製作上所遇到的問題，聚積因此決定與夢想動畫合作建置LED顯示屏虛擬攝影棚，透過用戶體驗與回饋，更能快速了解客戶在使用LED顯示屏進行拍攝時所碰到的顯示與拍攝問題，這些重要的反饋大幅地協助聚積開發LED顯示屏虛擬製作應用專用的LED驅動晶片，透過與夢想動畫的合作，聚積期望將LED顯示屏虛擬製作應用推向另一個新的水平。