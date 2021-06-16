歐美陸續解封，且傳統旺季來臨，國巨(2327)第3季營運可望創下今年高峰，美系外資看好國巨收購Kemet的整併效益比預期快，將國巨目標價調高到795元，激勵國巨逆勢收紅。

國巨5月合併營收為92.02億元，較上月增加2.1%，年成長105.1%，為107年9月以來新高，亦是歷年同月新高，累計前5月合併營收為419.63億元，較去年同期增加121.5%。

雖然全球新冠肺炎疫情未止，但歐美陸續解封及旺季來臨，讓國巨下半年業績看好，國巨預估，今年營運可望逐季成長至第3季。

美系外資認為，國巨收購Kemet的整併效益比預期快且更強，美系報告指出，國巨認為，優質的產品組合可以在兩年內達到80%以上，原有產品將降至30%以下，由於擁有強大的銷售渠道及成本效益，讓公司議價更具競爭力，公司也積極提升組織效率，相信未來1到2年營運費用可望改善2到3個百分點，美系外資相信國巨已經建立了一個非常具體及全面成長計畫，給予國巨「建議買進」評等，目標價亦從695元調高至795元。