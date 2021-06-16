第二季即將進入尾聲，回顧投信發行海外區域型股票基金績效表現，第二季以來以新興市場股市漲幅最亮眼，整體而言，屬拉美、俄羅斯等與原物料走勢息息相關的基金績效傲視群倫，另外像是中國、東協單一國家等亞股相關基金表現也不俗，而表現出色的基金漲幅普遍有雙位數之多。

據統計，第二季以來，投信發行海外區域型股票基金績效前5名包括，瀚亞巴西29.22%、野村巴西23.4%、柏瑞拉丁美洲19.05%、保德信拉丁美洲18.6%、中國信託越南機會(台幣)18.58%。

保德信拉丁美洲基金經理人曾訓億指出，在原物料與能源價格走高，以及疫苗施打進度加速等多方因素推升之下，近期拉美股市明顯呈現齊揚走勢，特別是巴西、阿根廷股市近一月走勢勁揚，阿根廷因債務疑慮緩和，加上拉美基金最大權值的巴西股市出現彈升，帶動拉美基金績效跟著水漲船高；若進一步分析各產業類股走勢，可明顯看出近月上漲類股主要集中在能源、消費、通訊族群等，而年迄今更以原物料產業表現最為強勢。

曾訓億進一步說明，目前拉美各國採購疫苗狀況順利，主要國家疫苗覆蓋人口比率已可完全覆蓋，配合國內疫苗接種意願較去年底相比出現顯著提升，只要疫苗施打狀況持續，則有助於拉美股市補漲行情的續航力，特別是拉美股票表現相對於其他市場仍落後，預期在景氣復甦題材逐步發酵下，有機會呈現補漲態勢。

曾訓億表示，雖然第二波疫情干擾拉美短期經濟數據表現，不過，從第一季拉美整體企業盈餘預估值上揚，整體EPS較去年同期大增66%的趨勢來看，隨著鐵礦砂、銅價、石油價格持續上漲帶動下，市場預期拉美整體企業EPS將在今、明兩年呈現明顯增長，進而帶動必需性消費、原物料、金融等為主要強勢產業。