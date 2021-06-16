亞洲等新興國家疫情自5月以來持續嚴峻，台灣疫情升溫亦引發市場緊繃情緒。但中租投顧副總經理蘇皓毅表示，儘管台灣疫情依舊緊張，但全球金融市場早已進入下一階段，通膨已成為目前投資人最重要的議題，看好周期性類股未來表現。

中租投顧指出，美銀美林5月基金經理人調查結果顯示，今年以來疫情風險排名已自去年的第一名直落四，目前投資人最關注焦點早已轉向通膨，有35％的經理人認為當前市場最大的挑戰是通膨，其次是聯準會縮減QE購債規模時可能引起的「削減恐慌」市場亂流。

蘇皓毅表示，美歐成熟國家施打疫苗進程快速，主要經濟體復甦帶來大量需求，但因全球供應鏈依然吃緊，故導致通膨壓力攀升。美國4月整體CPI年增4.2％、核心CPI年增3％、生產者物價指數PPI年增達6.2％，分創12年、近25年、近11年來最大增幅。

而截至5月底，CRB商品指數今年累計上漲25％，標普500能源股指數上漲約45％，標普500原物料類股指數上漲約20％。而去年表現亮眼的標普500科技股指數，今年以來僅小漲2.9％，應對通膨風險的周期股表現明顯較佳。

中租投顧指出，根據1926年以來歷史經驗，價值股表現優於成長股的循環周期平均持續33個月，價值股表現優於成長股的平均幅度為60％。本次價值循環至今約歷時8個月，優於成長股的幅度約20％，仍可期待未來表現。

隨著上半年即將結束，蘇皓毅表示，價值股循環周期仍剛起步，建議投資人不妨於現階段檢視資產配置，若不知如何挑選投資標的，可參考中租基金平台推出的「主題投資精選基金專區」中囊括的6大熱門主題。

面對全球供應吃緊影響導致通膨上升，蘇皓毅建議投資人可參考中租基金平台主題投資專區中的「通膨對策」專區，另有ESG、新能源、5G、醫療生技、退休等熱門項目，可幫助投資人簡單快速找到合適的基金標的。