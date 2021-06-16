疫情嚴峻，行政院推出紓困4.0方案，盼協助企業、民眾度過疫情難關，但此波疫情影響層面廣，各界質疑政府紓困4.0條件過嚴苛，多數人受到疫情影響仍領不到紓困補助，要求政府擴大紓困對象。對此，行政院官員今表示，各部會正在彙整各界意見，包括取消6月夏季電費等，待國發會統整後據報行政院滾動式檢討，最快下周對外說明。

紓困4.0相關措施近期陸續上路，對於紓困4.0缺失，近期外界及朝野立委提出多項建議，像是孩童家庭照顧補助標準放寬、取消6月夏季電費、勞工紓困貸款等，據悉，行政院長蘇貞昌已指示，相關意見若合於法令、程序，且政策上有可行性，應從寬、從速、加大、加碼執行。

政院官員表示，立法院近日還在進行紓困4.0預算協商，各部會將持續蒐集意見，仔細檢視並評估可行性，滾動式檢討，將官檢討內容預計最快下周對外說明。

另外，勞工紓困貸款申辦踴躍，但此次僅開放50萬個名額，且有去年或前年收入50萬以下等限制，外界希望限制及名額能在鬆綁。政院官員表示，勞工紓困貸款申辦情況勞動部都有掌握，會視實際需求及預算等層面綜合評估。