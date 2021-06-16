11處汙水抓到2處有病毒 新北市：經殺菌消毒不具傳染力 15:342021/06/16 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜主持防疫會議。（直播截圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央指揮中心指揮官陳時中昨證實，從汙水監測系統發現，國內有2處汙水出水口偵測到新冠病毒；對此新北市水利局長宋德仁今受訪回應，汙水因為有經過密閉管道，送到水資源回收中心做完整處理，也有殺菌與消毒，不具有傳染力和傳播性，請市民放心。 宋德仁也說，至於醫院的醫療廢水則是經過特殊處理程序，經過殺菌、消毒，符合放流水標準才可以排放，並不會有傳染疑慮。 市長侯友宜強調，水質均有經過殺菌、消毒，一定把程序做完才可排放，確保民眾安全。 台北地院出現第4位確診者恐卷宗傳染 北院：可能性不高 國際疫情趨緩 侯友宜：仍要為印度變種病毒做好準備 #汙水 #殺菌 #消毒 #傳染力 #宋德仁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美準亞太助卿：美台關係至關重要 將進一步發展 04:342021/06/16 國際 台中箱屍宣判 洗碗工狠殺學霸妻裝箱棄屍 一審無期徒刑 08:372021/06/16 社會 台中85歲長者踴躍接種 首日施打1／3 04:102021/06/16 地方新聞 汙水監測 5月首度發現新冠病毒 04:102021/06/16 焦點要聞 楊瓊瓔挺醫護 募8座正壓檢疫亭 04:102021/06/16 地方新聞 疫情趨緩 侯友宜決戰三區有望最後恢復正常生活 09:222021/06/16 生活 散染疫謠言 8人罰1到5萬元 04:102021/06/16 地方新聞 加州解封 專家：有價值的疫情教訓 接受口罩文化 12:332021/06/16 國際 新北都更因應疫情 配套「這樣做」 10:192021/06/16 區域情報-新北 香港確診少女 家中冷藏肉包裝驗出病毒 04:102021/06/16 產業財經 遭紅火蟻咬傷 淡水漁會理事長休克亡 04:102021/06/16 社會新聞 生活熱門新聞 印度神童恐怖預言再次成真 6月20日後真的要出大事 - 生活 降雨「大魔王」要來了 氣象專家：下周是另一個情境 - 生活 沒排到疫苗不用生氣 名醫曝搶打AZ的人可能會後悔 - 生活 新北2長者接種疫苗隔天亡 1人無不適突猝死 - 生活 別再搶泡麵了！美女營養師曝12款耐久放蔬菜必買 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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