中央指揮中心指揮官陳時中昨證實，從汙水監測系統發現，國內有2處汙水出水口偵測到新冠病毒；對此新北市水利局長宋德仁今受訪回應，汙水因為有經過密閉管道，送到水資源回收中心做完整處理，也有殺菌與消毒，不具有傳染力和傳播性，請市民放心。

宋德仁也說，至於醫院的醫療廢水則是經過特殊處理程序，經過殺菌、消毒，符合放流水標準才可以排放，並不會有傳染疑慮。

市長侯友宜強調，水質均有經過殺菌、消毒，一定把程序做完才可排放，確保民眾安全。