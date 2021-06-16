台中傳出有2名長者接種新冠疫苗後死亡，新北市衛生局長陳潤秋16日表示，新北也有兩例接種疫苗後死亡個案，不過兩案都是長期慢性疾病患者，死因尚待釐清。

陳潤秋說，兩名長者昨日接種當下都沒有異樣，其中一位返家後有不適，另一位則沒有不適，但在今天早上被家人發現已無生命跡象。