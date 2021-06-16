新北2長者接種疫苗隔天亡 1人無不適突猝死 15:332021/06/16 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北2長者接種後死亡 衛生局：有慢性病史死因待調查。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中傳出有2名長者接種新冠疫苗後死亡，新北市衛生局長陳潤秋16日表示，新北也有兩例接種疫苗後死亡個案，不過兩案都是長期慢性疾病患者，死因尚待釐清。 陳潤秋說，兩名長者昨日接種當下都沒有異樣，其中一位返家後有不適，另一位則沒有不適，但在今天早上被家人發現已無生命跡象。 接種數上升 香港施打近300萬劑疫苗 台中2長者打AZ後猝死 衛生局將幫提救濟 最多給付600萬 #疫苗 #AZ #新北 #死亡 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 西園院區疫苗施打時程一天三變 北市府回應了 09:582021/06/16 生活 中市2長者傳打完疫苗猝死 盧秀燕：要進一步調查 09:442021/06/16 生活 日本贈疫苗第二批將到位 嘉義縣接種對象降至80歲以上 13:392021/06/16 生活 80多歲翁打AZ後猝逝 指揮中心曝亡者身體狀況 14:412021/06/16 生活 返鄉被當瘟神 新北不在籍18日開打 04:102021/06/16 焦點要聞 疫苗開打後 蔡壁如爆有新問題：第一線人員非常糾結 08:432021/06/16 政治 雲嘉南長者打疫苗 首日無異狀 04:102021/06/16 地方新聞 台中85歲長者踴躍接種 首日施打1／3 04:102021/06/16 地方新聞 學甲波麗士協助長者疫苗接種 8旬長者按讚 13:582021/06/16 生活 助宜縣長者接種疫苗 20輛復康巴士免費接送 04:102021/06/16 地方新聞 北市疫苗接種一團亂 西園醫院一日三變 長輩傻眼 09:352021/06/16 生活 生活熱門新聞 印度神童恐怖預言再次成真 6月20日後真的要出大事 - 生活 降雨「大魔王」要來了 氣象專家：下周是另一個情境 - 生活 沒排到疫苗不用生氣 名醫曝搶打AZ的人可能會後悔 - 生活 新北2長者接種疫苗隔天亡 1人無不適突猝死 - 生活 別再搶泡麵了！美女營養師曝12款耐久放蔬菜必買 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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