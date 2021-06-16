民進黨今舉行線上中常會，黨發言人周江杰會後轉述身兼黨主席蔡英文總統致詞時肯定執政縣市疫苗施打狀況，並表示，再次提醒，「我們是執政黨，事情做好，就是最基本的工作」。在疫情中，全力解決問題，展現治理能力，才能帶領台灣度過眼前的難關。

此外，總統還強調，上週台美經貿高層已經展開對話，為召開TIFA會談做準備。G7領袖峰會發布的聯合公報，第一次納入重視台海和平與穩定，這意味著國際社會對台海情勢的重視。台灣正受到國際社會的矚目，因此，當前大家的要務，就是要把疫情控制住，自己穩住，台灣才能在國際舞台上站穩腳步。

民進黨今中常會，蔡總統致詞時指出，這幾天，高齡長者開始接種疫苗，這是第一波全國大規模施打疫苗。地方政府，尤其是民進黨幾個執政縣市，都用了很大的心力，把各局處的橫向協調做好，讓施打可以順利進行。

她說，很多民代也到施打的現場幫助協調、反映問題。施打過程有很多可以精進的地方，也都能夠立即改進，做到更好，大家都辛苦了。

總統說，她也要提醒，後續的疫苗施打，範圍會更廣、人數也會更多。各縣市政府是施打疫苗的最前線，請大家務必要把現在的經驗累積起來，有問題要修正、有狀況要解決，為後續的疫苗施打，做更充分的準備。