孩童家庭防疫補貼昨天起開放申請，行政院長蘇貞昌今天表示，孩童家庭防疫補貼開放24小時內，已經有25.8萬人直接入帳，另有超過119.7萬孩童的家庭不出門、不排隊、不群聚，已經完成1萬元防疫補貼的申請，核可後會陸續入帳。

因應疫情嚴峻，全國各級學校停課，行政院針對家中有國小以下孩童與國、高中特教學生的家庭，在防疫期間發放1次性現金補貼，以家庭孩童人數計算，每位孩童1萬元補貼，預估將有250萬名孩童受惠，今起開放線上登記。

蘇貞昌今在臉書表示，孩童家庭防疫補貼，開放24小時內，已經有25.8萬人直接入帳，另有超過119.7萬的孩童家庭提出申請，特別感謝各部會、承辦公司、顧後台工程師展現的事前協調和高效率的執行力。讓爸媽在帶小孩、WFH、顧防疫的忙碌中，不必再去臨櫃辦理申請。

因孩童家庭防疫補貼登記須填寫健保卡卡號，蘇貞昌提醒，健保卡卡號跟身分證字號不一樣，是健保卡正面左下角的十二碼純數字，請大家申請的時候不要寫錯了。