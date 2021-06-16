台北巿立聯合醫院仁愛院區一名看護接種AZ疫苗後發生發燒等症狀，認為是副作用，自行搭台鐵自強號返回台中新社，沒想到確診。指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎表示，要分辨發燒是打疫苗的副作用，還是有新冠肺炎等其他感染症，可從發燒時間及有無合併呼吸道症狀等四個觀察點，做初步自我分辨。

台中市衛生局教大家分辨確診與疫苗副作用的差別。（圖／翻攝自台中市衛生局臉書）

該名看護為60多歲女性，6月4日於仁愛院區接種AZ疫苗後，開始出現發燒、身體虛弱等症狀，於6月7日搭乘自強號到台中豐原站，再轉搭計程車回家，因不適症狀持續一個禮拜而未外出，6月13日至醫院做快篩及PCR，結果皆為陽性確診。

究竟施打疫苗後出現發燒，到底是接種疫苗的副作用，還是感染新冠，李秉穎教4種自我辨別的方式，第一，打疫苗發燒通常發生於24小時內，超過24小時後發燒，就很有可能不是疫苗引起；第二，打疫苗發燒通常不會超過48小時，若超過48小時，就要盡速就醫。

第三，疫苗會引起發燒，但不會引起明顯呼吸道症狀，或其他與疫苗不相干症狀，第四，若打了疫苗不只發燒，還有嚴重咳嗽、流鼻水等症狀，要馬上就醫查看是否有其他感染症。

另外，台中市衛生局長曾梓展也表示，接種疫苗1至3天出現發燒、疲倦、肌肉痠痛及頭痛等副作用，都屬正常現象，呼籲大家不要緊張，打完疫苗記得多喝水、多休息，但仍要注意身體狀況，若同時出現乾咳、喉嚨痛、腹瀉、嗅味覺異常及呼吸急促等症狀，應盡速就醫。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。