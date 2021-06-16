全台疫情持延燒，社民黨北市議員苗博雅日前在政論節目稱，「全國縣市是在陪雙北坐牢」，此言論引發外界爭論。民眾黨發言人楊寶楨今(16日)在臉書批，「這聽在雙北市民的耳裡，心裡得有多難過？會講出這種話的人，是還有沒有良知啊？」

楊寶楨16日在臉書撰文談及此事，她說，「這波疫情破口源自於3+11、諾富特事件，到底要講幾遍，才聽得懂？」想甩鍋也請有個限度，現在如果還想追求以往「+0」光環的策略，而不積極做篩檢，把確診者找出來，只會讓社區潛藏黑數而不自知，讓民眾陷入更高的風險當中。

楊寶楨舉國外例子，其他國家此前因為還沒普遍施打疫苗，陷入「封城-解封-封城」的惡性循環，蔡政府沒看到？這絕對不是鴕鳥心態就可以解決的問題，不是你假裝沒看見，病毒就不存在，且台灣現在疫苗接種率才約3.6%，我們有急著解封的本錢嗎？所以歸根究底，還是必須盡快提高國人的疫苗施打率。

由於苗博雅的說法在網路引發爭論，她今表示，整段發言的重點，是希望台北市政府做好防疫基本功，好好改善缺失，讓全台早日解封，而言論被斷章取義摘錄一句話，但實際問題不會因解決提出問題的人就消失。