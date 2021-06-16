桃園市政府公布確診者足跡。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市政府公布確診者足跡。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市16日新贈15例為14本土、1境外，年齡為不足10歲至90多歲，其中有7人是確診者接觸者、8人調查中。公布足跡包含NOVA桃園店、楊梅市場、全聯楊梅中山店、愛買楊梅分店等等。

桃園市新聞處資料顯示，確診者接觸者有3人為家庭群聚感染。桃園累積731人確診、610人居家隔離。其中確診者足跡包含6月7日前往東埔公園，6月1日前往NOVA資訊廣場桃園店、拿易商行，6月13日楊梅市場、弘安藥局、全聯楊梅中山店、6月14日前往愛買楊梅分店。本土確診中，桃園區新增10人、中壢3人、蘆竹1人。