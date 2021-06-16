華爾街前所未見的股票上市熱潮絲毫未見退燒的跡象。根據金融數據與分析服務公司Dealogic提供的數據，雖然現在距離年底還有6個多月，但美國的股票首次公開發行（IPO）總籌資金額已經達到1710億美元，超越2020年全年創下的1680億美元歷史記錄。

在爆發新冠肺炎疫情之後，美國聯準會推出的超低利率和貨幣激勵措施帶動股票市場的企業估值飆升，進而引爆IPO上市熱潮。而這也引發一波炒作熱潮，不僅傳統上市案受惠，也造福為了透過IPO籌資而設立的「特殊目的收購公司」（SPAC），也就是所謂的空殼公司。

IPO淘金熱將在2021年下半年再攀新高峰，因為中國最大網約車平台滴滴出行、線上券商Robinhood Markets和電動車製造商Rivian Automative等多家知名的新創公司已準備推出數十億美元的股票發售案。

此前即有消息指出，僅滴滴出行的IPO就可能籌得近100億美元資金。

摩根士丹利美洲股票資本市場聯席主管Eddie Molloy表示，如果市場維持在目前水準，那麼今年夏天、一直到秋天我們的IPO業務會忙翻了，雖然IPO交易量不會年年創記錄，但假設市場維持穩定，我們預計2022年也將是忙碌的一年。

排除「特殊目的收購公司」的IPO收益，今年以來包括韓國電子商務巨頭Coupang Inc等知名企業的傳統上市案已籌得670億美元，使2021年可望成為此類IPO規模最大的一年。

Dealogic的數據顯示，今年以來美國IPO的平均單日漲幅為40.5%，遠超出2020年同期的28.2%和2019年的21.7%。今年以來，美國IPO單周報酬率為35.7%，優於2020年的32.2%和2019年的25.5%。

投銀業估計到今年底，美國的IPO交易可能籌得2500億～3000億美元資金，或超出這樣的規模，這在以往是難以想像的驚人數字。

此外，根據SPAC Research彙整的數據，光是今年第一季，SPAC上市案就籌得近1000億美元資金，遠超出2020年全年籌得的830億美元。

而儘管近來SPAC交易有所放緩，但今年以來已經成立的空殼公司多達339家，共籌得約1050億美元，佔IPO總額近三分之二。相較之下，2020年全年SPAC上市案僅佔IPO總募集資金不到一半。