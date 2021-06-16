苗博雅指全台陪雙北坐牢 新北市：要有同理心 15:452021/06/16 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗博雅指全國陪雙北坐牢 新北市：要有同理心。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 社民黨北市議員苗博雅昨在政論節目稱「全國縣市是在陪雙北坐牢」言論惹議。新北市新聞局長蔣志薇表示，大家要更有同理心，同島一命，團結一心，共同合作抗疫。 苗博雅昨晚在政論節目中提到，「我講一個比較慚愧的」，指出目前全台20幾個縣市民眾現在是在「陪雙北坐牢」，苗博雅表示，目前因為雙北的疫情沒有壓下去，所以全國三級警戒才降不下去。不過苗博雅今表示，言論被斷章取義，操作情緒勒索，呼籲勿做政治超譯。 信心十足 柯文哲：就算沒疫苗 再1個月北市能清零 捐神器 賈永婕：能救一命是一命 #苗博雅 #雙北 #坐牢 #同理心 #政論節目 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 稱全台陪雙北坐牢惹議 苗博雅：被斷章取義 13:162021/06/16 政治 第二波AZ明撥送 雙北加配10％ 04:102021/06/16 焦點要聞 苗博雅稱全台陪雙北坐牢 王鴻薇轟：幫中央脫罪當走狗 20:002021/06/16 政治 大陸人在台灣》上海菜小館 安慰陸生的思鄉情 12:392021/06/16 兩岸徵文 加州解封了 民眾興奮但也審慎 09:462021/06/16 國際 挺苗博雅陪雙北坐牢 他加碼嗆「2市長綁架全台」 網怒：妖魔鬼怪全現形 17:402021/06/16 社會 沈富雄節目中「單膝下跪」 求蘇貞昌一件事 08:242021/06/16 政治 苗博雅稱「全國陪雙北坐牢」 藍營青年要求道歉：沒水準又沒人性 14:522021/06/16 政治 養護機構CEO獲護師執照 更有同理心 04:102021/06/16 地方新聞 「藍營一姊」成民進黨新眼中釘 港媒曝將使出這招神反制 15:292021/06/16 政治 還敢住醫院周邊？ 專家：生活圈超棒 12:302021/06/16 房市新訊 生活熱門新聞 印度神童恐怖預言再次成真 6月20日後真的要出大事 - 生活 降雨「大魔王」要來了 氣象專家：下周是另一個情境 - 生活 桃園增14本土確診 足跡包含NOVA、市場、全聯、愛買 - 生活 整理包／AZ疫苗擴大開打第2天 全台累計11名長者猝死 - 生活 北市96歲老翁接種疫苗後猝死 北市府回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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