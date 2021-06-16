社民黨北市議員苗博雅昨在政論節目稱「全國縣市是在陪雙北坐牢」言論惹議。新北市新聞局長蔣志薇表示，大家要更有同理心，同島一命，團結一心，共同合作抗疫。

苗博雅昨晚在政論節目中提到，「我講一個比較慚愧的」，指出目前全台20幾個縣市民眾現在是在「陪雙北坐牢」，苗博雅表示，目前因為雙北的疫情沒有壓下去，所以全國三級警戒才降不下去。不過苗博雅今表示，言論被斷章取義，操作情緒勒索，呼籲勿做政治超譯。