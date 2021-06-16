宜蘭縣今天（16日）無新增確診人數，今天縣府防疫記者會時，還首次公布「負一」，確診案從94人降為93人，衛生局長徐迺維解釋，負一情況在全國相當少見，該案屬誤差值範圍之內，先前所匡列居家隔離、自我健康管理的41人篩檢全都陰性，但會持續追蹤健康狀況，避免任何疏漏。

徐迺維表示，上周六有位90多歲的老先生（案12767），他長期住在醫療機構，因有咳嗽、流鼻水，以及出現部分肺炎現象而採檢。當時一採陰性，二採用兩台機器同時採檢，一台陰性、一台陽性，依規定列為陽性確診。

但該醫療機構第三次採檢，經過兩台機器分別測試皆為陰性，經縣府與中央昆陽實驗室討論，判定該案屬誤差值範圍之內，非確診個案予以銷號，宜蘭目前確診總案數從94案調降為93案。

今天宜蘭縣開始針對88歲以上長者（原住民為78歲以上）接種疫苗，徐迺維指出，該族群近6000人，今天預估打1000餘人，下周二會全部完成注射；中央已經公布第二批配發的疫苗，這一批疫苗仍會以長者為優先，縣府會盡快讓每位75歲以上的長者獲得接種。

另外，宜蘭金六結傳出有人確診，徐迺維表示，該案例歸外縣市管理，已與部隊聯絡，對與該案接觸的學員、幹部加以匡列，有19人居家隔離，其中14人一採陰性，自主健康管理27人，其中16陰性。