22歲王姓男子不滿29歲魏姓男子，某次用手機偷拍他的女性友人，雙方日前相約在青年公園談判，一言不和大打出手，王男這邊還有人準備信號彈引燃，爆發巨響嚇壞不少住戶，混亂並造成2人受傷，萬華警方循線逮獲眾人，依聚眾鬥毆罪送辦，群聚則依傳染病防治法通報開罰。

警方指出，王男認為魏在某次酒攤中，用手機偷拍他朋友，在網路上開直播罵魏，魏獲悉後十分不滿，雙方約好上月29日凌晨，前往青年公園談判，完全無視防疫期間不得群聚的規定。

當晚14名男女各乘騎機車前往，不久後就大打出手，期間王這邊有人拿出信號彈點燃，發出巨響嚇壞不少附近住戶，也有人拿安全帽亂揮襲擊，亂鬥造成2人輕傷。

警方到場時，眾人已經鳥獸散，萬華分局經循線追查，日前陸續傳喚涉案的眾人到案，王、魏均坦承因紛糾撂人談判、扭打，受傷的兩人則不願提告，警方偵訊後，依聚眾鬥毆將眾人函辦，另違反群聚規定則報請衛生局開罰。

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