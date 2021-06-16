不是2位長者打完疫苗後返家猝死，台中市長盧秀燕在16日中市流行疫情指揮中心表示，昨天（15）日到今天（16）日有三位長者注射疫苗後返家猝死，這三起案例是否跟施打疫苗有關還需要進一步由醫師或法醫來檢驗才知道，但她也強調，已請民政系統進行關懷與慰問，如果最後證實與疫苗有關，衛生局也會協助提請救濟。

台中市衛生局長指出，除南屯區90歲蔡姓阿嬤，西區林森路94歲林姓阿公外，還有一名是60歲某護理之家住民，他罹患癌症還有糖尿病，也是昨天接種疫苗後今天死亡。

台中市15日擴大接種AZ疫苗後，有3人注射後不到一天內即猝死，目前不能斷定與疫苗有關，卻有時間關聯性。（台中市衛生局提供）

他解釋，蔡姓阿嬤有阿茲海默症病史，近年都在醫學中心就診追蹤，近三個月先後因泌尿道感染及胸椎骨折就醫住院。西區94歲阿公有阿茲海默症、糖尿病、高血壓等病史，倆人早上傳出打疫苗返家後猝死。

曾梓展說，衛生局獲報後將立即聯繫接種或就醫單位，於疫苗接種後不良反應通報系統（VAERS）通報，並協助家屬提出救濟申請，衛生局受理申請後會調閱病歷等相關資料，再將申請書及病歷等送至衛福部委辦的社團法人國家生技醫療產業策進會審議，審議期預計3至6個月。

曾梓展強調，從防疫觀點，市府配合中央鼓勵民眾施打疫苗提升防護力，但依據衛福部疾病管制署的COVID-19疫苗接種計畫說明，對於疫苗成分有嚴重過敏反應史，或對於先前接種的疫苗劑次有發生立即過敏反應者將不予接種。

而為釐清死亡原因與疫苗相關性，衛生局將協助家屬提出預防接種受害救濟申請，協助收集相關病歷資料，提送中央審議，如確定因預防接種致死，最高將給付600萬元救濟金。

防疫專家、中民國防疫學會理事長王任賢指稱，疫苗造成死亡原因只有過敏性休克，也只會在施打完30分鐘內發生。而中區疫情指揮官黃高彬指稱，該3起長者在接種後猝死案例，仍不排除時間關聯性，一般而言疫苗射注最嚴重會在30分鐘內引發急性過敏性休克，但仍有少數會延遲到1到3天出現免疫引爆的心肌炎，但全球已超過上億人接種過疫苗，這種心肌炎致死反應以年輕人為多，老年人的免疫反應比較差，仍需解剖鑑定，他也呼籲，長者接種疫苗仍利大於弊。