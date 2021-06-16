第二批莫德納疫苗來台有譜？是否在近日內抵達？衛福部長陳時中今天宣布，後天起開始配送第二批莫德納疫苗共6萬3000劑，其中有1萬多劑要給交通部運用，此舉似乎在暗示第二批莫德納疫苗即將抵台，對此陳時中回應媒體「很有敏銳度」，強調當然有所準備。

我國向美國莫德納公司採購505萬劑疫苗，今年5月28日首批15萬劑抵台後，已在6月12日起陸續開放接種，提供給第一線醫護人員施打。

由於莫德納疫苗屬於信使核醣核酸(mRNA)技術，一定要接種完整兩劑才能發揮保護力，因此指揮中心不太可能在不確定第二劑的貨源情況下，提前將原先預留作為第二劑疫苗的量，於後天配送下去。

今天也有媒體觀察到這一點，在記者會中詢問陳時中，此舉是否意味著第二批莫德納疫苗即將抵台？對此陳時中並未多做回應，僅誇讚媒體「很有敏銳度」，強調一切都有所準備。

除了莫德納疫苗外，美國政府前陣子也宣布贈台75萬劑疫苗，不過並未公布廠牌，但食藥署近日陸續核發BNT、嬌生疫苗的緊急使用授權，也讓外界推測可能包含這兩支疫苗。