國民黨中山廳堆滿1萬5千個FFP2歐盟認證的專業口罩，江啟臣說，國民黨將以中常委名義，捐出10萬FFP2口罩。（國民黨提供）

連續4天新冠肺炎確診數降到200以下，但指揮官陳時中提醒仍不能鬆懈。國民黨主席江啟臣今天憂心表示，在疫苗尚未到位前，須步步為營，國民黨將在下週召開專家會議，盼研擬各項方針與具體建言，提供防疫指揮中心及社會參考。

江啟臣下午主持視訊中常會發表談話時說，近來確診案例下降，但死亡率仍高於國際平均，面對疫情僵局，令人擔憂，由於至今疫苗仍沒有完全到位，必須步步為營，參照國際社會過去防疫經驗，制定接下來的防疫政策。

江啟臣透露，因此，國民黨也將在下週邀集專家學者，舉行視訊會議，希望可以研議各項方針，提出具體的建言，提供給防疫指揮中心及社會各界來參考。

三級防疫警戒期間，民眾居家時間變長，本月適逢夏季電價開始，朝野立委紛紛喊出凍漲訴求。月初拋出暫緩夏季電價的江啟臣，今天呼籲政府不要再拖了，要讓人民可以安心防疫，這更是防疫基本功。

中常會開會的中山廳，也堆滿1萬5千個FFP2歐盟認證的專業口罩，江啟臣說，感謝在黨祕書長李乾龍及新北市議長蔣根煌的共同號召下，國民黨將拋磚引玉，以中常委名義，共同捐出10萬個歐盟認證合格的FFP2口罩，這是台灣製造，等級相當於N95。

談到支持前衛生署長楊志良協助新冠肺炎死者家屬申請國賠，遭台北市長柯文哲提醒勿為了起鬨而起鬨，江啟臣也利用主席談話重申，疫情爆發是政策失當的人禍導致，政府無法迴避該負的責任，除了支持楊志良的行動外，他也和黨籍立委提出給確診者、確診死亡者家屬慰助金及補償金主決議，「這不是一時起鬨，是給予家屬基本的安慰與協助」，呼籲朝野政黨將心比心，共同支持。