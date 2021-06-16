台南市16日再度傳來沒有新增本土病例的好消息。鑑於第二批日本捐贈的3萬1700劑AZ疫苗，即將於17日抵達，市府考慮在停車較方便且距離社區也不遠之處，增設至少5座每天可打300至500人的中型社區接種站，加速完成全市85歲以上長者的疫苗施打作業。

市府表示，全市85歲以上長者有3萬7000人，此次第一批只有5萬6000劑，但還得施打原先的第一至第三類，以及第五類長照機構、護理之家、居服工作人員，總數高達將近3萬人，早就超出獲配的疫苗，下一批台南市獲配3萬1700劑，本周就會把85歲以上的長者都施打完畢；如果還有餘裕的部分，將會再往下延伸施打長者的年齡。

至於市民最關心何時可調降警戒等級，市長黃偉哲認為，南部縣市雖是低度風險的地區，但還是要特別小心，如果端午節後沒有發生第2波疫情擴散，將與中央討論是不是可以稍微放鬆一下步調？但還是得遵照中央流行疫情指揮中心的決定。