竹南科技廠商員工群聚感染，前後有近1400名移工受到居隔及集中檢疫。（謝明俊攝）

苗栗縣16日新增21例確診，全都是外籍移工，這些確診移工，是6月初竹南京元電等科技廠商爆發移工群聚感染，因接觸確診者受隔離或是集中檢疫的移工，在隔離期滿接受PCR篩檢確診，因無活動史，所以未接觸外界，縣長徐耀昌請鄉親們安心。

徐耀昌在直播中並回擊部分綠營議員質疑縣府爭取替縣議員施打疫苗，「是挖坑給他們跳！」徐耀昌說這是考量整體防疫才做的建議，如果中央同意了，要不要打，議員自行決定，議員不要政治化，也沒那麼偉大。

苗栗竹南京元電是從5月30日開始爆發員工群聚感染，當時，縣府衛生單位就針對所有與確診移工接觸的相關人員，全部實施集中檢疫、居隔，陸續安排了近1400名移工集檢、居隔，中央流行疫情指揮中心派駐京元電竹南廠的前進指揮所，從6月15日開始，由台北榮總對全體移工展開篩檢，第1波次確診21人，在16日公布結果。

縣長徐耀昌強調，16日新增的21名移工，全都是6月初開始被集中檢疫及隔離的移工，因檢疫8至12天期滿，須接受篩檢，因而檢測出陽性確診，這些移工都有良善管理，這段時間都未與外界接觸，沒有擴散傳染的問題，請鄉親們安心。

徐耀昌指出，由工業局頭份工業區服務中心舉行的工業區廠商員工快篩，15日共完成611名員工快篩，全數陰性。由竹南鎮、頭份市合辦的聯合快篩站，15日也完成233名縣民快篩，也全都陰性，田於聯合快篩站實施對象以竹南科技廠員工家屬為主，快篩結果陰性是項好消息。

徐耀昌說，全縣從15日開始替85歲以上長輩施打疫苗，至16日上午11時止，已完成4984位長輩施打，將近4成，接種工作將繼續進行。

徐耀昌接著話鋒一轉，針對他在15日曾建議中央是否考量將鄉鎮市長、代表及議員納入施打優先順序內，結果卻引來綠營議員抨擊，徐耀昌不客氣回擊綠營民代不要政治化。

徐耀昌表示，他建議將村里長納入優先接種名單，是因為考量村里長站在防疫工作第一線，經常與民眾接觸，基於防疫考量，有必要替村里長接種，15日獲得中央同意後，他才提出這項建議，出發點就是考量整體防疫。

徐耀昌說，如果中央同意，縣議員可以自行決定要不要打，希望縣議員不要政治化，也沒那麼偉大。許多縣議員在苗栗疫情升高後，四處奔走協助防疫，積極捐募防疫物資投入防疫，他因而替縣議員爭取，有些人什麼事都沒做，不要把自己看得很偉大。