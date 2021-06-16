主播出身的蔡尚樺有著甜美外型、清晰口條以及前凸後翹的好身材，而擁有「最正主播」的美名，近期適逢疫情警戒提升至第三級，蔡尚樺也都宅在家，親民的蔡尚樺稍早則發文透露，自己的頭髮變長了，於是她就拿起剪刀自己剪瀏海，同時，蔡尚樺也曬出成果照，網友看完都紛紛給予好評。

不少人會定期修剪頭髮，不過適逢疫情期間，全民都宅在家，「最正主播」蔡尚樺今（16日）下午就在網上透露，她太久沒剪頭髮「來到史上最長～我就拿一支這麼不專業的剪刀自己剪瀏海」，蔡尚樺小心翼翼修剪瀏海，不敢剪太多，就怕自己一失手會變小瓜呆。

所幸瀏海對蔡尚樺來說還算能駕馭，她曬出成果照並開心說：「還好齊瀏海沒什麼難度，好像成果還行」，蔡尚樺算著距離6月28日還有10多天，她也幽默標記：「#要剪要快不要怕失敗 #反正628解封前就長回來了」。

照片中，蔡尚樺的瀏海長度修剪到眉毛上，整體成果不錯，吸引網友留言讚：「人漂亮隨便剪多（都）好看」、「還是漂亮，沒有狗啃的」、「宅在家的另一項才藝」、「剪的很好看喔」，儘管有粉絲鼓勵蔡尚樺勇敢剪下去「那就變成小瓜呆吧 那個髮型妳一定駕馭的了」、「小瓜呆也會是最美的小瓜呆」、「期待美美的小瓜呆」，讓蔡尚樺求饒直呼：「我hold不住」。

主播出身的蔡尚樺近年轉型為主持人，她以甜美外型、清晰口條擁有高人氣。（圖／本報系資料照片）

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