南投縣今天接種疫苗整體秩序良好，現場並未有民眾抱怨或脫序行為。（南投縣政府提供）

南投縣今天接種疫苗整體秩序良好，現場並未有民眾抱怨或脫序行為。（南投縣政府提供）

南投縣今天在全縣49處接種站同步開打，75歲以上長輩們接種AZ疫苗的意願，並未因早上下雨而退縮，縣府在5大鄉鎮市大型的接種站，具有遮風避雨功能的帆布搭設等待區，讓長輩備感窩心，長輩們風雨無阻踴躍參與疫苗接種。南投縣長林明溱中午特前往接種站巡視及慰問醫護人員的辛勞。

南投縣昨天才開放第六類預約接種疫苗，各醫療院所電話被打爆，因打不通造成民怨沸騰，但1萬1340劑疫苗也被預約一空；臉書上也有網友抱怨「打了一小時350通，果斷放棄」，還有人出動一家5口幫忙打電話，打了2個多小時才打通，對方回應是預約已經額滿。

今天上午南投下起雨，8時許長輩和陪同家屬陸續抵達接種站，為躲雨紛紛擠在戶外報到區雨棚；所幸在工作人員及警方指揮下，整體秩序還算良好，現場並未有民眾抱怨或脫序行為。

南投縣衛生局指出，15日電話預約都有告知排定施打時間，不少長輩怕打不到就提早到，後續會發通知單提醒要求照預約時間；就室內空間排定接種人次，縣府將會再做檢討採滾動式調整，後續改採造冊發通知前，會同步完成資料登記，作業將能更快速。

南投縣長林明溱上午在捐贈記者會中說，縣府第一次用電話預約造成大家不便縣府要改進，下周第二批將改用通知方式，75歲以上長輩會造冊通知，這次希望大家能夠諒解，縣長在此向大家致歉，並希望中央能夠多給一點疫苗，不要再讓民眾等不到疫苗。