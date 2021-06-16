4月份中國電動車巨頭比亞迪在全球電動車市佔率達6.4%，位列全球第四名，勝過BMW；而4月的上海車展參展的165款新車中，電動車佔比超過4成，相較以往更為提升。而智能化的運用，例如貫穿式屏幕、可調光的全景天幕車頂、交互車燈、雷達等展示更是引發關注，顯示中國的智能車產業鏈已具備強大競爭力。

國泰投信指出，全球都在大力發展電動車產業，中國政府更在「十四五規劃」中強調電動車產業的重要性，也推出《新能源汽車發展規劃2021-2035年》等指引，顯示其重點培植的決心。而根據中國車聯網白皮書預測，至2025年，中國智能車市場規模有望從2020年的2,000億人民幣躍增至2025年的9,600億人民幣，增幅達近5倍。

2020年中國大陸電動車銷量達130萬輛，已超越德、美等傳統汽車大國，居全球之冠。另以累積電動車輛登記數量來看，截至2020年底中國大陸也已擁有420萬輛電動車，也讓美國總統拜登疾呼要迎頭趕上。此外展望未來，根據國際能源署預估，至2030年，中國品牌在電動車銷售數量上，全球市佔率將可能達到57%，呈現壓倒性優勢。

國泰投信正募集國泰全球智能電動車ETF(00893)，追蹤「ICE FactSet全球智能電動車指數」，觀察指數成份股，中國的電動車三劍客蔚來、小鵬、理想汽車，以及電池模組大廠比亞迪皆在成份股之列。